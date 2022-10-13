Окупанти 12 жовтня обстрілювали чотири райони Харківщини, двох чоловіків госпіталізували
Упродовж доби росіяни обстрілювали населені пункти чотирьох районів Харківської області
Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
Так, упродовж доби обстрілів зазнали Харківський, Чугуївський, Куп'янський і Богодухівський райони Харківської області, зокрема місто Вовчанськ.
Також, за даними Центру екстреної медичної допомоги, за добу госпіталізували двох чоловіків із пораненнями - 62-річного в Ізюмському районі та 59-річного в Куп'янському.
Олег Синєгубов нагадав, що в області триває розмінування. За добу піротехніки вже знешкодили 523 вибухонебезпечні предмети. Утім, мінна небезпека на Харківщині все ще залишається.
Так, в Ізюмському районі під час виконання дорожніх робіт підірвались на міні та загинули 28-річний і 21-річний працівники. У цьому ж районі отримали поранення, наступивши на міну, 62-річний і 55-річний чоловіки.
"Вкотре закликаю усіх бути максимально обережними, не заходити на узбіччя доріг та в лісосмуги, не пересуватися в тих місцях, щодо яких немає повідомлення про завершення розмінування", - написав Синєгубов.
- 12 жовтня Олег Синєгубов відвідав звільнений Куп'янськ і показав, як нині виглядає територія міста.
- 12 жовтня стало відомо, що зросла кількість жертв у розстріляній росіянами колоні автомобілів на Харківщині.
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