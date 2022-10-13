Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Так, упродовж доби обстрілів зазнали Харківський, Чугуївський, Куп'янський і Богодухівський райони Харківської області, зокрема місто Вовчанськ.

Також, за даними Центру екстреної медичної допомоги, за добу госпіталізували двох чоловіків із пораненнями - 62-річного в Ізюмському районі та 59-річного в Куп'янському.

Олег Синєгубов нагадав, що в області триває розмінування. За добу піротехніки вже знешкодили 523 вибухонебезпечні предмети. Утім, мінна небезпека на Харківщині все ще залишається.

Так, в Ізюмському районі під час виконання дорожніх робіт підірвались на міні та загинули 28-річний і 21-річний працівники. У цьому ж районі отримали поранення, наступивши на міну, 62-річний і 55-річний чоловіки.

"Вкотре закликаю усіх бути максимально обережними, не заходити на узбіччя доріг та в лісосмуги, не пересуватися в тих місцях, щодо яких немає повідомлення про завершення розмінування", - написав Синєгубов.

12 жовтня Олег Синєгубов відвідав звільнений Куп'янськ і показав, як нині виглядає територія міста.

12 жовтня стало відомо, що зросла кількість жертв у розстріляній росіянами колоні автомобілів на Харківщині.