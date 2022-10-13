Розстріл росіянами цивільної автоколони: кількість загиблих зросла

Про це повідомляє сайт Офісу генпрокурора.

"Під час додаткового огляду правоохоронці виявили 25-у жертву - 75-річну жінку. За попередніми даними, після розстрілу автомобільної колони вона проповзла близько 200 м та померла у посадці", - йдеться у повідомленні.

Тіло загиблої відправили на судово-медичну експертизу.

В Офісі генпрокурора зазначили, що за результатами ідентифікації загиблих за допомогою ДНК-експертизи встановлена кількість жертв може зрости. При цьому робота прокурорів та слідчих ускладнена постійними обстрілами.

Раніше повідомлялося про 24 убитих росіянами мирних жителів, які рухалися у колоні цивільних автомобілів. Серед загиблих - вагітна жінка та 13 дітей. За даними слідства, вранці 25 вересня диверсійно-розвідувальна група окупантів зі стрілецької зброї майже впритул розстріляла 6 легковиків і одну "ГАЗель".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb