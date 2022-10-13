English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Розстріл росіянами цивільної автоколони: кількість загиблих зросла

Розстріл росіянами цивільної автоколони: кількість загиблих зросла

13 жовтня, 2022 четвер
01:58
війна з Росією Харківщина, воєнні злочини Росії

У середу, 12 жовтня, на місці розстрілу росіянами колони цивільних автомобілів у Куп'янському районі Харківщини знайшли тіло вбитої жінки

Про це повідомляє сайт Офісу генпрокурора.

"Під час додаткового огляду правоохоронці виявили 25-у жертву - 75-річну жінку. За попередніми даними, після розстрілу автомобільної колони вона проповзла близько 200 м та померла у посадці", - йдеться у повідомленні.

Тіло загиблої відправили на судово-медичну експертизу.

В Офісі генпрокурора зазначили, що за результатами ідентифікації загиблих за допомогою ДНК-експертизи встановлена кількість жертв може зрости. При цьому робота прокурорів та слідчих ускладнена постійними обстрілами.

Раніше повідомлялося про 24 убитих росіянами мирних жителів, які рухалися у колоні цивільних автомобілів. Серед загиблих - вагітна жінка та 13 дітей. За даними слідства, вранці 25 вересня диверсійно-розвідувальна група окупантів зі стрілецької зброї майже впритул розстріляла 6 легковиків і одну "ГАЗель".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
Харківщина
Офіс генпрокурора
воєнні злочини Росії
Читайте також:
Ігор Йовічевіч та Карло Анчелотті (праворуч)
12 жовтня, 2022 середа
Тренер "Шахтаря" Йовічевіч зізнався, що йому сказав Анчелотті після нічиєї з "Реалом"
російські окупанти
5 жовтня, 2022 середа
РФ перекинула окупантів і техніку з бази у Бєлгородській області в Україну, - Схеми
Автор Мирослав Чех
11 жовтня, 2022 вiвторок
У розмові генерала Остіна із Шойгу американці повідомили, що можуть зробити з Росією, - Мирослав Чех
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.14
    Купівля 40.14
    Продаж 41.04
  • EUR
    Купівля 38.4
    Продаж 39.71
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
13 жовтня
02:18
Премія імені Андрія Сахарова
Зеленського та народ України офіційно номіновано на премію імені Сахарова
01:56
Миколаїв
Ворог знову обстрілює Миколаївщину
01:44
Крісталіна Георгієва та Денис Шмигаль
МВФ підтримує ініціативу Зеленського про створення постійного форуму для підтримки України
01:18
санкції проти Росії
Китай та Туреччина допомагають Росії обходити санкції, які виснажують економіку РФ, - EUObserver
00:52
Володимир Путін
Путін запропонував постачати газ у Європу через Туреччину
00:34
На Вінниччині з некерованого літака успішно катапультувався пілот, який збив 5 "шахідів" і 2 крилаті ракети
00:25
Генасамблея ООН
Лише 5 держав проти. Генасамблея ООН засудила псевдореферендуми РФ в Україні
00:15
Роберт Левандовські
"Барселона" та "Інтер" зіграли внічию у центральному матчі вечора Ліги чемпіонів
2022, середа
12 жовтня
23:46
Оновлено
Володимир Зеленський
"Ідеться про десятки мільярдів доларів": Зеленський оголосив про створення фінансового "Рамштайну"
23:20
сирена
Українців попередили, що через дрони-камікадзе повітряна тривога може тривати довше
23:06
КСУ
КСУ визнав неконституційним обмеження пенсій ЗСУ та захисникам України з інших формувань
22:55
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Збройні сили України змінюють динаміку на свою користь. Колонка Сергія Згурця
22:17
Путін
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 12 жовтня
22:10
питна вода
Містам слід підготуватися до можливих відключень водопостачання, - президент Укрводоканалекології
21:59
Хвіча Кварацхелія, Наполі - Аякс, Ліга чемпіонів
"Наполі" розгромив "Аякс" у Лізі чемпіонів
21:47
Руслан Стефанчук
"Думаю, нам вдасться": Стефанчук про вигнання РФ із ООН
21:45
Едуард Соболь
"Брюгге" без Яремчука та Соболя відібрав очки в "Атлетико" у матчі Ліги чемпіонів
21:39
Вчені з Австралії створили мінімозок та навчили його грати у відеогру
Вчені з Австралії створили "мінімозок" та навчили його грати у відеогру
21:33
OPINION
Олег Манчура
Найпронизливіші пам'ятники - ті, що є свідками злочинів
21:33
Денис Шмигаль, G7, Велика сімка
"Розповів про воєнні злочини РФ": Шмигаль зустрівся з послами G7
20:26
Оновлено
Російський удар по центральному ринку Авдіївки
Росіяни вдарили по центральному ринку Авдіївки на Донеччині: 7 людей загинуло, ще 12 постраждали
20:22
РНБО
Активи Януковича, Курченка, Лебедєва й Дерипаски в Україні повторно заблокували на 10 років: Зеленський увів у дію рішення РНБО
20:21
OPINION
Борислав Береза
Росія - абсолютно здичавіла карикатура на державу
20:18
Окупанти захопили підприємство з унікальним обладнанням у Маріуполі й планують відновити виробництво
Окупанти захопили підприємство з унікальним обладнанням у Маріуполі й планують відновити виробництво
20:16
Владислав Трубіцин
До суду скерували справу депутата Київради Трубіцина, якого підозрюють в хабарі на 1,39 млн грн
20:16
Ллойд Остін
Штати нададуть Україні системи ППО настільки швидко, наскільки це можливо, – очільник міноборони США Остін
20:02
Навчання командирів ЗСУ у Великій Британії
На Херсонщині ЗСУ звільнили вже 75 населених пунктів
19:55
мобілізація кримчан
Після участі у війні з Україною кожен другий росіянин з 3-ї гвардійської бригади написав рапорт про звільнення, - Генштаб
19:54
ракетні системи США
Латвія до 2025 року хоче придбати у США шість HIMARS
19:38
Рафаель Гроссі
Голова МАГАТЕ Гроссі після переговорів з Путіним знову прибув до Києва
19:37
Артилерія ЗСУ
ЗСУ відбили наступ росіян у напрямку Бахмута. Авіація завдала 27 ударів, а артилерія уразила 3 пункти управління окупантів
19:30
Рамштайн-3
В Офісі президента анонсували рішення про закриття неба над Україною за підсумками "Рамштайну"
19:29
НАТО солдат
У НАТО прогнозують "фізичну відповідь" якщо Росія застосує ядерну зброю, - Reuters
19:28
мобілізовані з ОРДЛО
РФ відправила на війну в Україну "молоде поповнення". Мобілізованих спорядили радянськими шоломами і автоматами АК-12 жахливої якості
19:16
Куп'янськ, обстріл
З початку доби Росія завдала 3 ракетні та 4 авіаудари по території України
19:03
ППО
На Черкащині працює ППО, повітряної тривоги в області немає, - голова ОВА
19:00
Анонс
"Ракетні удари по культурі" Ігор Пошивайло в онлайн-проєкті "Власні назви"
18:58
Чехія Україна
З 25 жовтня Чехія заборонить в'їзд росіянам за туристичними і студентськими візами
18:56
Володимир Путін
Після невдач в Україні Росія більше не є наддержавою, - міністр оборони Британії
18:50
Ексклюзив
Віктор Ягун
Понад 80% росіян хворі на рашизм, - генерал-майор СБУ Ягун
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV