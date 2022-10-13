Розстріл росіянами цивільної автоколони: кількість загиблих зросла
У середу, 12 жовтня, на місці розстрілу росіянами колони цивільних автомобілів у Куп'янському районі Харківщини знайшли тіло вбитої жінки
Про це повідомляє сайт Офісу генпрокурора.
"Під час додаткового огляду правоохоронці виявили 25-у жертву - 75-річну жінку. За попередніми даними, після розстрілу автомобільної колони вона проповзла близько 200 м та померла у посадці", - йдеться у повідомленні.
Тіло загиблої відправили на судово-медичну експертизу.
В Офісі генпрокурора зазначили, що за результатами ідентифікації загиблих за допомогою ДНК-експертизи встановлена кількість жертв може зрости. При цьому робота прокурорів та слідчих ускладнена постійними обстрілами.
Раніше повідомлялося про 24 убитих росіянами мирних жителів, які рухалися у колоні цивільних автомобілів. Серед загиблих - вагітна жінка та 13 дітей. За даними слідства, вранці 25 вересня диверсійно-розвідувальна група окупантів зі стрілецької зброї майже впритул розстріляла 6 легковиків і одну "ГАЗель".
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