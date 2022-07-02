Окупанти обстріляли Луганщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки
На Луганщині 1 липня росіяни обстріляли Лисичанськ, спричинивши пожежі в будинках і ТЦ. До Чернівців доставили пораненого містянина
Про це повідомив Сергій Гайдай у телеграмі.
Упродовж 1 липня окупанти з усього наявного озброєнння гатили по Привіллю, Лисичанську, Вовчоярівці, Золотарівці, Лоскутівці, Верхньокам’янці, Білогорівці.
Сергій Гайдай зауважив, що внаслідок російських обстрілів приватні будинки в селах вигорають один за одним. Через високу щільність обстрілів ледве встигають прихистити постраждалих. Пожежі спалахують одночасно в кількох місцях.
"Ледве встигаємо ліквідувати масштабні загоряння в Лисичанську. Як от у багатоквартирному будинку, де полум’я розповсюдилося по декількох квартирах. Або у торговельному центрі - якщо вчасно не загасили би пожежу на площі 1800 кв. м., важко уявити наслідки. До лікарні у Чернівцях вчора доставили пораненого чоловіка з Лисичанська", - наголосив він.
ЗСУ 1 липня відбили масовані російські наступи в напрямках Верхньокам’янки та желатинового заводу, де загарбники намагалися провести розвідку боєм. В обох випадках окупанти відійшли. Вони атакують Луганщину з усіх боків, залучивши для цього вкрай багато військових і техніки. ЗСУ стримують ворожий наступ.
- 30 червня в Лисичанську на Луганщині окупанти обстріляли будинки, 2 ТЦ, нафтопереробний завод. Помер містянин, поранений раніше.
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