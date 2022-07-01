У Лисичанську росіяни атакували завод, обстріляли ТЦ і будинки

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

Росіяни безуспішно намагаються оточити ЗСУ, атакуючи Лисичанськ із півдня та заходу. Також загарбники не можуть захопити автошлях, який сполучає місто з Бахмутом.

"Жителі Лисичанська майже цілодобово перебувають у підвалах та домівках. Обстріли міста дуже щільні. Багато займань житлового фонду та інфраструктурних об’єктів. Крім будинків, полум’ям було охоплено і два торговельних центрі, в одному з яких вигоріло одразу три поверхи. На іншому об’єкті вдалося ліквідувати пожежу на площі майже 500 кв. м", - наголосив голова ОВА.

Під сильними ворожими обстрілами також опинилися Білогорівка та Вовчоярівка.

"В одній із лікарень Дніпра 30 червня помер житель Лисичанська, який отримав важкі поранення тиждень тому. На жаль, лікарям не вдалося врятувати чоловікові життя", - зазначив Сергій Гайдай.

Росіяни штурмують Лисичанський нафтопереробний завод, утримують північно-західну та південно-східну його частини.

Також вони провели штурмові дії в районах Тополівки та північної частини Вовчоярівки й Малорязанцевого. Окупанти частково зазнали успіху. Зараз вони утримують під вогневим контролем ділянку дороги Тополівка - Лисичанськ.

"Водночас наступ противника у напрямку Лоскутівка - Лисичанський желатиновий завод українські воїни зупинили та змусили відійти", - зауважив очільник ОВА.

30 червня офіцер обласної тероборони Луганщини Сергій Шакун зазначив, що Лисичанськ залишився майже єдиною точкою, де немає окупантів на Луганщині. Росія кидає всі сили на захоплення Лисичанська. Українські захисники утримують позиції та посилюються потужнішою далекобійною зброєю та авіацією.

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