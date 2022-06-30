Росія кидає всі сили на захоплення Лисичанська, - офіцер ТрО Луганщини Шакун

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".



"Москаль кидає всі сили та озброєння, щоб взяти в оточення та захопити Лисичанськ. Обстрілює зі всіх видів зброї. Лисичанськ залишився майже єдиною точкою, де немає ще москалів на Луганщині. Луплять зі всіх калібрів та видів артилерії, працюють ворожі літаки", - зазначив Шакун.



Офіцер ТрО зауважив, що почала працювати українська авіація, нищимо ворога під Вовчоярівкою та Лисичанськом, також підходить далекобійна і більш потужна артилерія, але ситуація продовжує залишатися дуже тяжкою.



"По відношенню людського ресурсу, то ворог кидає безмірно. Вони вгризаються, їх відбивають, б'ють, а вони лізуть як таргани. Щодо артилерії та по боєкомплектах, у нас більш точна і потужніша зброя. Але за цей час москалі навчилися використовувати військові навички та вгризатися. Противник зараз окопується, і тому його складніше вибивати. Ворог сильно застряг на Луганщині та нічого не може зробити. По Сєверодонецьку вони довго квапилися, а коли наші війська відійшли, то тоді вони стали "героями". На сьогодні ситуація по Лисичанську дуже тяжка, перелому ще немає", - пояснив Шакун.



Сергій Шакун підкреслив, що українські сили утримують позиції та не здають Луганщину.

27 червня Генштаб ЗСУ повідомляв, що за підтримки артилерії росіяни намагаються блокувати Лисичанськ з півдня

28 червня Олексій Бабченко, керівник ВА Гірської громади розповів, що Лисичанськ перебуває під постійними обстрілами, ворог шукає ділянки для прориву

29 червня олова Луганської ОВА Сергій Гайдай інформував, що окупанти кинули на Лисичанськ дві батальойонно-тактичні групи важкої техніки

30 червня Генштаб ЗСУ передає, що ворог намагається блокувати місто Лисичанськ та взяти під контроль ділянку автошляху Лисичанськ – Бахмут, а також штурмує район Лисичанського нафтопереробного заводу

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