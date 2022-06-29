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Окупанти кинули на Лисичанськ дві батальойонно-тактичні групи важкої техніки, - Гайдай

29 червня, 2022 середа
13:41
війна з Росією окупанти

На Лисичанськ Луганської області рашисти кинули дві батальйонно-тактичні групи з важкий озброєнням. Російські окупанти переважають в особовому складі та техніці

Про це інформує в телеграмі голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"На Лисичанськ тільки зараз кинули дві батальйонно-тактичні групи тільки важкої техніки, людей там лише тисячі, їх дуже багато", - сказав Гайдай.

У всіх населених пунктах Лисичанської громади тривають бої. Загарбники переважають в особовому складі та техніці, утім у майстерності ведення бою - українські захисники виграють.

"У них дійсно є величезна перевага в кількості солдат і техніки. Якщо говорити про військову справу, те як наші хлопці боронять наші міста, то можна сказати, що ми в цьому маємо перевагу. Тому, що навіть така невелика частина Луганської області тримається і тримає лінію оборони. На додаток, щоденно завдає втрат окупаційній армії", - додав очільник Луганщини.

  • Унаслідок російського обстрілу Лисичанська касетними боєприпасами 27 червня важко поранено понад 20 людей, зокрема дітей.
  • 28 червня у британській розвідці заявили, що російські збройні сили в Україні виснажуються та дедалі більше втрачають бойову ефективність.
  • Завдяки тривалій обороні Сєверодонецька, українські військові завдали великих втрат російським окупантам, повідомляє Інститут дослідження війни.

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Лисичанськ
окупанти
Сергій Гайдай
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