Окупанти кинули на Лисичанськ дві батальойонно-тактичні групи важкої техніки, - Гайдай
На Лисичанськ Луганської області рашисти кинули дві батальйонно-тактичні групи з важкий озброєнням. Російські окупанти переважають в особовому складі та техніці
Про це інформує в телеграмі голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"На Лисичанськ тільки зараз кинули дві батальйонно-тактичні групи тільки важкої техніки, людей там лише тисячі, їх дуже багато", - сказав Гайдай.
У всіх населених пунктах Лисичанської громади тривають бої. Загарбники переважають в особовому складі та техніці, утім у майстерності ведення бою - українські захисники виграють.
"У них дійсно є величезна перевага в кількості солдат і техніки. Якщо говорити про військову справу, те як наші хлопці боронять наші міста, то можна сказати, що ми в цьому маємо перевагу. Тому, що навіть така невелика частина Луганської області тримається і тримає лінію оборони. На додаток, щоденно завдає втрат окупаційній армії", - додав очільник Луганщини.
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