Про це інформує в телеграмі голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"На Лисичанськ тільки зараз кинули дві батальйонно-тактичні групи тільки важкої техніки, людей там лише тисячі, їх дуже багато", - сказав Гайдай.

У всіх населених пунктах Лисичанської громади тривають бої. Загарбники переважають в особовому складі та техніці, утім у майстерності ведення бою - українські захисники виграють.

"У них дійсно є величезна перевага в кількості солдат і техніки. Якщо говорити про військову справу, те як наші хлопці боронять наші міста, то можна сказати, що ми в цьому маємо перевагу. Тому, що навіть така невелика частина Луганської області тримається і тримає лінію оборони. На додаток, щоденно завдає втрат окупаційній армії", - додав очільник Луганщини.

Унаслідок російського обстрілу Лисичанська касетними боєприпасами 27 червня важко поранено понад 20 людей, зокрема дітей.

28 червня у британській розвідці заявили, що російські збройні сили в Україні виснажуються та дедалі більше втрачають бойову ефективність.

Завдяки тривалій обороні Сєверодонецька, українські військові завдали великих втрат російським окупантам, повідомляє Інститут дослідження війни.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb