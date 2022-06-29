Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

"До лікарень країни продовжують доставляти жителів Лисичанська, яких росіяни обстріляли касетними снарядами. Поранення у понад 20 осіб дуже серйозні: лікарі з усієї країни зараз рятують життя людям, які просто намагалися поповнити запаси води", - наголосив він.

До Дніпра привезли дітей віком 14 і 15 років, які теж стояли в черзі по воду. Також є поранені мешканці Лисичанська у Львові. У багатьох людей важкі ушкодження.

За словами Сергія Гайдая, ситуація в Лисичанську схожа на те, що було в Сєверодонецьку трохи понад місяць тому, на початку штурму міста, коли від російських обстрілів почали загоратися будинок за будинком.

"Окупанти не зупиняються ні перед чим. Одного разу в Сєвєродонецьку, коли вони не могли протягом довгого періоду просунутися далі, випустили по одному із перехресть міста близько 200 снарядів з різних видів озброєння, перетворивши на попіл декілька будинків. Ось така ціна "руського миру"", - зауважив голова ОВА.

Зараз росіяни продовжують наступати в напрямку Вовчоярівка - Верхньокамʼянка, намагаючись оточити Лисичанськ. Під ворожими обстрілами опинилися Золотарівка, Вовчоярівка та Лисичанськ. Також 28 червня окупанти атакували в бік Спірного, розташованого на межі Луганщині й Донеччині та поблизу Верхнокам'янки, але був вимушений відійти.

27 червня росіяни обстріляли мешканців Лисичанська, що прийшли по питну воду, внаслідок чого восьмеро мирних мешканців загинуло, зокрема дитина.

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