Росія з РСЗВ обстріляла у Лисичанську людей, які набирали питну воду. Є загиблі

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграм.

"Приблизно о 15:00 із реактивних систем залпового вогню російська армія відкрила вогонь по скупченню місцевих жителів, які вийшли поповнити запаси питної води", - написав він.



Як наслідок, вісім людей загинули на місці, серед них одна дитина. Ще 21 особу поранено. Травми різного ступеню тяжкості. Людей госпіталізовано до лікарні у Краматорську, додав Гайдай.

Крім того, стало відомо ще про двох загиблих місцевих жителів.

"Одна із жінок померла в медзакладі Краматорська, куди її доставили два дні тому. Ще одну жінку знайшли в Лисичанську вже без ознак життя", - зазначив Гайдай.



За його словами, Росія штурмує Лисичанськ із південного та південно-західного напрямків, тривають бойові дії між Вовчоярівкою та нафтопереробним заводом. Окупанти намагаються блокувати місто з цієї сторони та заволодіти транспортним сполученням із Донеччиною.

Водночас російська армія цілеспрямовано обстріляла три насосні станції, одна з яких розташована в Новодружеську. Зруйновані два мости, автомобільний тунель, який з’єднував дві окремі частини міста, додав Гайдай.

"Ворог ще раз вдарив по ймовірному скупченню людей, обстрілявши територію ринку. Йде тотальне знищення жителів Луганщини росіянами", - зазначив голова ОВА.



В ОВА фіксують значні пошкодження багатоповерхівок та приватних садиб за добу 27 червня. Окремі райони міста обстріляні по декілька разів. За можливістю, рятувальники обстежують будинки, щоб виявити там поранених або загиблих.

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