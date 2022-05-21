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Окупанти обстріляли Луганщину: шестеро цивільних загинули, четверо зазнали поранень

21 травня, 2022 субота
08:42
війна з Росією

На Луганщині 20 травня росіяни обстріляли близько 50 будинків, підприємство "Азот" і школу, внаслідок чого 6 людей загинуло, 4 постраждали

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

"Ще зранку 20 травня росіяни обстріляли школу, у підвалі якої із початку війни ховалися жителі нових районів Сєвєродонецька. Як наслідок, дві людини загинули на місці, ще трьох госпіталізовано. Двоє загиблих та поранена - члени однієї родини. Ввечері поблизу свого будинку в Сєвєродонецьку загинули чоловік і жінка. Двох жінок вбито російськими обстріли в Лисичанську та Привіллі. А ще ми маємо пораненого в ногу волонтера, який працював в гуманітарному штабі в Сєвєродонецьку", - наголосив він.

Упродовж 20 травня росіяни зруйнували близько 50 будинків. Села Гірської та Попаснянської громад регулярно страждають від авіаударів. У Лисичанську за добу пошкодили 23 будинки, у Привіллі - 16, у Сєвєродонецьку - п'ять.

Крім того, окупанти обстріляли школу й підприємство "Азот", унаслідок чого загорілася градирня. Пожежу загасили, і вона не розповсюдилася на виробничі цехи попяд. У Лисичанську сталося займання бункера з вугіллям на шахті. Зараз на околицях Сєвєродонецька тривають бої.

"Загалом на фронті відбито одинадцять атак ворога, знищено вісім танків, три артилерійських системи, десять одиниць бойової броньованої техніки, три спеціальні броньовані автомобілі та шість одиниць автомобільної техніки противника. Підрозділи ППО збили безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10" і оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс ZALA", - зауважив Сергій Гайдай.

  • На Луганщині внаслідок російських обстрілів зруйновано понад 11 тис. будинків.

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Сергій Гайдай
Азот
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