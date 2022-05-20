На Луганщині внаслідок російських обстрілів зруйновано понад 11 тис. будинків
У Луганській області з початку повномасштабної війни руйнувань зазнали понад 11 тис. будинків. Збитки обчислюють сотнями мільярдів гривень
Про це інформує голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За словами ОВА, в Луганській області внаслідок ворожих бомбардувань зруйновано уже понад 11 тис. будинків. З них 3200 - багатоповерхівки.
Повідомляється, що найбільше від артобстрілів та авіанальотів постраждав житловий сектор області. За словами Гайдая, частково або повністю було зруйновано 3 188 багатоповерхових будівель та 8 100 приватних садиб.
Наразі ОВА формує перелік житлових будинків, які зазнали пошкоджень чи були зруйновані. База даних постійно оновлюється, у тому числі шляхом онлайн-опитування жителів області.
За словами Гайдая, було опрацьовано уже 3500 анкет. До списку руйнувань, що їх завдали окупанти, внесено дані 830 багатоповерхових та 1 274 приватних житлових будинків
За підрахунками ОВА, економічні збитки обчислюються сотнями мільярдів гривень.
- Нагадаємо, 20 травня Гайдай повідомляв, що у Рубіжному не залишилося вцілілих будівель, місто доведеться відбудовувати з нуля
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