Окупанти обстріляли Миколаївщину: за добу 9 людей отримали поранення
Унаслідок російського обстрілу Миколаївщини 3 червня було поранено 9 людей і горіла хвойна підстилка в лісі
Про це повідомила заступниця голови Миколаївської облради з гуманітарних питань регіону Ганна Замазєєва в телеграмі.
Росіяни відкрили вогонь по Баштанському району, Миколаєву, Березнегуватській громаді. На території Балабанівського лісу хвойна підстилка.
"Загалом же, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 9 людей. Дітей серед постраждалих немає", - наголосила Ганна Замазєєва.
Поранених ушпиталили, їм надають необхідну медичну допомогу.
"Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 252 громадянина, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 73 постраждалих отримало допомогу амбулаторно", - зауважила заступниця голови Миколаївської облради.
- 3 червня на Миколаївщині росіяни обстріляли будинки, підприємства й адмінбудівлі та поранили 23 людей
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