Росіяни обстріляли Миколаївщину: поранено 23 людей і пошкоджено будинки
На Миколаївщині 3 червня росіяни обстріляли будинки, підприємства й адмінбудівлі та поранили 23 людей
Про це повідомила голова Миколаївської облради з гуманітарних питань регіону Ганна Замазєєва в телеграмі.
"Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину. Знову дісталося Миколаївському та Баштанському районам. Обстріли зафіксовані в Березнегуватській, Галіцинівській, Інгульській, Широківській та інших громадах. Пошкоджено будівлі приватних підприємств, адмінбудівлі та житлові будинки", - зауважила вона.
Крім того, окупанти хаотично обстрілюють житлові райони Миколаєва.
"Загалом же, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 23 людини. Дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу", - наголосила вона.
Станом на ранок 3 червня в миколаївських лікарнях перебуває 260 людей, постраждалих від російських обстрілів Також 36 українців отримали допомогу амбулаторно.
- 2 червня окупанти завдали масованого ракетного удару по зруйнованому мосту на Миколаївщині.
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