Окупанти завдали масованого ракетного удару по зруйнованому мосту на Миколаївщині
Чотири крилаті ракети противника вцілили у вже зруйнований залізничний міст біля села Трихати
Про це повідомляють Збройні сили України.
"Окупанти завдали масованого ракетного удару із застосуванням стратегічної авіації по Миколаївській області. Чотирма крилатими ракетами противник вдарив по раніше зруйнованому залізничному мосту в районі села Трихати", – йдеться в повідомленні.
Також атаковано чорноморське узбережжя Миколаївської області й тилові райони позицій ЗСУ. Крім того, вночі "Ураганом" атакували Очаків, а обласний центр вкотре "накрили» вогнем артилерії", - повідомляють ЗСУ.
- 2 червня в ефірі Еспресо полковник Костенко заявив, що російсько-українську війну назвуть ракетно-артилерійською.
- Ворог концентрується на авіа- й ракетних ударах, нищенні інфраструктури і логістичних центрів та відрізанні України від морів.
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