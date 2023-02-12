Окупанти обстріляли Нікополь зі ствольної артилерії: загинула жінка
Російські окупаційні війська зранку 12 лютого вкотре обстріляли Нікополь Дніпропетровської області: внаслідок удару загинула 53-річна жінка, також зазнала осколкового поранення 87-річна пенсіонерка
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Також російський удар пошкодив у Нікополі чотири багатоповерхівки, водоканал і будівлю коледжу. Детальнішу інформацію про наслідки обстрілу обласна адміністрація зараз уточнює.
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- Ввечері, 11 лютого, російські терористи обстріляли Харків: поранено чоловіка.
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