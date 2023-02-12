Окупанти обстріляли Нікополь зі ствольної артилерії: загинула жінка

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Також російський удар пошкодив у Нікополі чотири багатоповерхівки, водоканал і будівлю коледжу. Детальнішу інформацію про наслідки обстрілу обласна адміністрація зараз уточнює.