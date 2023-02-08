Окупанти обстріляли Нью-Йорк на Донеччині, пошкоджено багатоповерхівку
Удень 8 лютого російська армія гатила з артилерії по селищу міського типу Нью-Йорк, що на Донеччині. Унаслідок атаки пошкоджено 9-поверхівку
Про це поінформував голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Удень 8 лютого смт Нью-Йорк у Донецькій області опинився під ворожою артилерійською атакою: загарбники пошкодили 9-поверхівку.
"Сьогодні вдень росіяни вдарили по містечку із артилерії та поцілили у будинок. Повністю зруйновано сходові прольоти між 9 і 6 поверхами, пробита стіна, у більшості квартир вибито шибки", - написав Павло Кириленко.
Зазначається, що люди не постраждали.
- Нагадаємо, ранком Павло Кириленко звітував, що за добу 7 лютого внаслідок ворожих обстрілів поранення отримали двоє мешканців Бахмута Донецької області.
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