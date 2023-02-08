Окупанти обстріляли Нью-Йорк на Донеччині, пошкоджено багатоповерхівку

Про це поінформував голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Удень 8 лютого смт Нью-Йорк у Донецькій області опинився під ворожою артилерійською атакою: загарбники пошкодили 9-поверхівку.

"Сьогодні вдень росіяни вдарили по містечку із артилерії та поцілили у будинок. Повністю зруйновано сходові прольоти між 9 і 6 поверхами, пробита стіна, у більшості квартир вибито шибки", - написав Павло Кириленко.

Зазначається, що люди не постраждали.