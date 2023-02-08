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Війна з Росією: хроніка
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За минулу добу російські загарбники поранили двох мешканців Бахмута

8 лютого, 2023 середа
09:22
війна з Росією швидка

За минулу добу 7 лютого внаслідок ворожих обстрілів поранення отримали двоє мешканців Бахмута Донецької області

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 7 лютого росіяни поранили 2 жителів Донеччини — у Бахмуті", - написав він.

Кириленко зазначив, що всього з початку повномасштабного вторгнення РФ до України було вбито 1352 мешканців Донеччини, а поранено - 3002.

Чиновник нагадав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, оскільки їх окуповано.

Новини
Донеччина
окупанти
Бахмут
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