За минулу добу російські загарбники поранили двох мешканців Бахмута

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 7 лютого росіяни поранили 2 жителів Донеччини — у Бахмуті", - написав він.

Кириленко зазначив, що всього з початку повномасштабного вторгнення РФ до України було вбито 1352 мешканців Донеччини, а поранено - 3002.

Чиновник нагадав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, оскільки їх окуповано.