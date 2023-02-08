За минулу добу російські загарбники поранили двох мешканців Бахмута
За минулу добу 7 лютого внаслідок ворожих обстрілів поранення отримали двоє мешканців Бахмута Донецької області
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 7 лютого росіяни поранили 2 жителів Донеччини — у Бахмуті", - написав він.
Кириленко зазначив, що всього з початку повномасштабного вторгнення РФ до України було вбито 1352 мешканців Донеччини, а поранено - 3002.
Чиновник нагадав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, оскільки їх окуповано.
- 7 лютого Кириленко припустив імовірність відходу ЗСУ від Бахмута задля збереження життів особового складу.
- 3 лютого президент Володимир Зеленський запевнив, що ЗСУ не здадуть Бахмут.
- Раніше видання Bloomberg писало, що Україні, можливо, доведеться відмовитись від Бахмута Донецької області й перекинути сили на південь.
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