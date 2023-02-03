Про це виданню Bloomberg розповіли неназвані американські високопосадовці.

ЗМІ попереджає, що вже скоро Україна стикнеться з 300 тисячами мобілізованих російських солдат, і це більше, ніж на початку повномасштабного вторгнення.

Видання також наголошує, що обіцяна західна зброя прибуде в Україну лише навесні, а доти ЗСУ мають виграти час.

"Враховуючи час, необхідний для доставки, навчання та будівництва ліній постачання, передові бойові танки з Європи та США можуть з’явитися на полі бою лише навесні. Коли вони прийдуть, вони дадуть Україні такий необхідний поштовх", - пише Bloomberg.

"За словами високопоставленого чиновника, США радять українським силам витримати час, щоб дозволити цим танкам та іншій зброї прибути", - зазначили журналісти.

"Щоб зібрати ресурси для весняного наступу на півдні, Україні, можливо, доведеться незабаром вивести свої війська зі східного міста Бахмут, заявили представники США та Європи, передаючи Росії символічну перемогу", - наголосили в ЗМІ.

При цьому видання підкреслює, що відступ із Бахмута не матиме великого стратегічного впливу на війну.

Читайте також: Загострення на дузі Бахмут - Авдіївка - Мар'їнка - Вугледар можна вважати початком нового наступу росіян, - військовий аналітик Гетьман