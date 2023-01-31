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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Росіяни намагаються оточити Бахмут, оскільки не можуть взяти місто штурмом, - лейтенант батальйону "Свобода" НГУ Конон
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Росіяни намагаються оточити Бахмут, оскільки не можуть взяти місто штурмом, - лейтенант батальйону "Свобода" НГУ Конон

31 січня, 2023 вiвторок
20:29
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Лейтенант батальйону "Свобода" НГУ Роман Конон розповів, що російські війська активно наступають на Бахмутському напрямку та намагаються оточити місто

Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"

"Був період, коли росіяни припинили спроби штурмувати Бахмут. Оскільки тоді вони отримали досить потужну відповідь. І взагалі Бахмут нагадує фортецю. Це місто не можна взяти штурмом", - пояснив Конон

Лейтенант додав, що росіяни намагаються захопити траси, які ведуть до Бахмута

"Зараз противник намагається оточити Бахмут з півдня і півночі та зайняти траси, якими відбувається сполучення з містом. З півночі трасу від Словʼянська на Бахмут, а з півдня від Костянтинівки. Саме тому дуже активізували свої наступальні дії саме на ці траси. при тому, що ці траси противник штурмує ближче до самого Бахмуту", - додав він.

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Росія
російська армія
Донеччина
окуповані території
окупанти
Бахмут
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