Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"

"Був період, коли росіяни припинили спроби штурмувати Бахмут. Оскільки тоді вони отримали досить потужну відповідь. І взагалі Бахмут нагадує фортецю. Це місто не можна взяти штурмом", - пояснив Конон

Лейтенант додав, що росіяни намагаються захопити траси, які ведуть до Бахмута

"Зараз противник намагається оточити Бахмут з півдня і півночі та зайняти траси, якими відбувається сполучення з містом. З півночі трасу від Словʼянська на Бахмут, а з півдня від Костянтинівки. Саме тому дуже активізували свої наступальні дії саме на ці траси. при тому, що ці траси противник штурмує ближче до самого Бахмуту", - додав він.

31 січня речник Східного угруповання Збройних Сил Сергій Череватий повідомив, що ЗСУ роблять все, аби не дати росіянам перекрити трасу, через яку йде забезпечення українських військових у Бахмуті

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb