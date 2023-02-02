Про це він розповів в етері Еспресо.

Військовий аналітик дав коментар щодо підготовки РФ до нового широкомасштабного наступу, який пов'язують з кінцем лютого.

"Я б не чекав кінця лютого, бо за свіжою інсайдерською інформацією з Донеччини мені відомо, що росіяни вже отримали наказ звільнити Вугледар і захопити Запоріжжя до 1 березня. Тому, це почнеться раніше, але можна говорити, що цей наступ вже почався. Те загострення, яке зараз відбувається на дузі Бахмут - Авдіївка - Мар'їнка – Вугледар, можна вважати початком нового наступу росіян", - зазначив майор запасу ЗСУ.

Олексій Гетьман зауважив, що цей наступ противник буде тільки підсилювати про, що говорив і Інститут вивчення війни.

"Ворог буде продовжувати ту тактику, яку застосовує сьогодні: артилерійські обстріли, дії невеличкими групами – такі навали противник буде постійно підсилювати. На мою думку, коли після перемоги будемо писати історію цієї війни та розглядатимемо дії цього лютого, то можна вважати, що цей наступ росіян почався все ж таки 1 лютого цього року, але мав саме такий вигляд", - підкреслив Гетьман.

31 січня лейтенант батальйону "Свобода" НГУ Роман Конон розповів, що російські війська активно наступають на Бахмутському напрямку та намагаються оточити місто

Також речник Східного угруповання Збройних Сил Сергій Череватий повідомив, що ЗСУ роблять все, аби не дати росіянам перекрити трасу, через яку йде забезпечення українських військових у Бахмуті

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