Загострення на дузі Бахмут - Авдіївка - Мар'їнка - Вугледар можна вважати початком нового наступу росіян, - військовий аналітик Гетьман
Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ, розповів, що за інсайдерськими повідомленнями з Донеччини йому відомо, що противник вже отримав наказ звільнити Вугледар і захопити Запоріжжя до 1 березня
Про це він розповів в етері Еспресо.
Військовий аналітик дав коментар щодо підготовки РФ до нового широкомасштабного наступу, який пов'язують з кінцем лютого.
"Я б не чекав кінця лютого, бо за свіжою інсайдерською інформацією з Донеччини мені відомо, що росіяни вже отримали наказ звільнити Вугледар і захопити Запоріжжя до 1 березня. Тому, це почнеться раніше, але можна говорити, що цей наступ вже почався. Те загострення, яке зараз відбувається на дузі Бахмут - Авдіївка - Мар'їнка – Вугледар, можна вважати початком нового наступу росіян", - зазначив майор запасу ЗСУ.
Олексій Гетьман зауважив, що цей наступ противник буде тільки підсилювати про, що говорив і Інститут вивчення війни.
"Ворог буде продовжувати ту тактику, яку застосовує сьогодні: артилерійські обстріли, дії невеличкими групами – такі навали противник буде постійно підсилювати. На мою думку, коли після перемоги будемо писати історію цієї війни та розглядатимемо дії цього лютого, то можна вважати, що цей наступ росіян почався все ж таки 1 лютого цього року, але мав саме такий вигляд", - підкреслив Гетьман.
- 31 січня лейтенант батальйону "Свобода" НГУ Роман Конон розповів, що російські війська активно наступають на Бахмутському напрямку та намагаються оточити місто
- Також речник Східного угруповання Збройних Сил Сергій Череватий повідомив, що ЗСУ роблять все, аби не дати росіянам перекрити трасу, через яку йде забезпечення українських військових у Бахмуті
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.74
Купівля 39.74Продаж 40.45
-
EUR
Купівля 42.76Продаж 43.73
- Актуальне
- Важливе