Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Не виключаємо ми будь-які сценарії. Але діємо виключно по вертикалі. Всі військові перебувають на рубежах захисту. І вживаються всі максимальні заходи, щоб цього не відбулося", - заявив Кириленко на прохання прокоментувати ймовірність відходу ЗСУ від Бахмута.

Чиновник наголосив, що життя захисників є одним із пріоритетів, тому тримати місто під контролем ціною людських життів ніхто не буде.

"Ми розуміємо, що життя та здоров’я наших захисників є одним з основних пріоритетів. Тому, вибачте, використовувати захисників як гарматне м’ясо ніхто не буде. Наразі Бахмут тримається. Ми робимо все можливе, щоб якомога більше знищити ворога, щоби його наступальний пил був загашений", - сказав Кириленко.