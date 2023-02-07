"Використовувати захисників як гарматне м’ясо ніхто не буде": Кириленко припустив імовірність відходу ЗСУ від Бахмута
Очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко припустив імовірність відходу ЗСУ від Бахмута задля збереження життів особового складу
Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".
"Не виключаємо ми будь-які сценарії. Але діємо виключно по вертикалі. Всі військові перебувають на рубежах захисту. І вживаються всі максимальні заходи, щоб цього не відбулося", - заявив Кириленко на прохання прокоментувати ймовірність відходу ЗСУ від Бахмута.
Чиновник наголосив, що життя захисників є одним із пріоритетів, тому тримати місто під контролем ціною людських життів ніхто не буде.
"Ми розуміємо, що життя та здоров’я наших захисників є одним з основних пріоритетів. Тому, вибачте, використовувати захисників як гарматне м’ясо ніхто не буде. Наразі Бахмут тримається. Ми робимо все можливе, щоб якомога більше знищити ворога, щоби його наступальний пил був загашений", - сказав Кириленко.
- 3 лютого президент Володимир Зеленський запевнив, що ЗСУ не здадуть Бахмут.
- Раніше видання Bloomberg писало, що Україні, можливо, доведеться відмовитись від Бахмута Донецької області й перекинути сили на південь.
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