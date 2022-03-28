Окупанти обстріляли Рубіжне на Луганщині, є постраждалі, - Луганська ОВА
Російські окупанти здійснили авіаобстріл міста Рубіжне на Луганщині, є постраждалі
Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
За попередніми даними, росіяни здійснили обстріл міста Рубіжне Сєвєродонецького району Луганської області. Постраждав житловий будинок.
На місці події знайдено тіло як мінімум одного загиблого. Ще одну людину госпіталізовано.
Кількість жертв уточнюється.
- Станом на 27 березня окупаційні війська здійснили 28 артилерійських та авіаційних обстрілів міст Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Попасна, Кремінна та Новотошківське
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