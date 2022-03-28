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Головна війна з Росією Окупанти обстріляли Рубіжне на Луганщині, є постраждалі, - Луганська ОВА

Окупанти обстріляли Рубіжне на Луганщині, є постраждалі, - Луганська ОВА

28 березня, 2022 понедiлок
08:11

Російські окупанти здійснили авіаобстріл міста Рубіжне на Луганщині, є постраждалі

Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

За попередніми даними, росіяни здійснили обстріл міста Рубіжне Сєвєродонецького району Луганської області. Постраждав житловий будинок.
На місці події знайдено тіло як мінімум одного загиблого. Ще одну людину госпіталізовано.
Кількість жертв уточнюється.
 

 
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Луганська ОДА
Рубіжне
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