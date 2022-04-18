Окупанти обстріляли швидку, яка їхала за пораненим цивільним у Кремінній на Луганщині, - Гайдай
Росіяни розстріляли автівку при спробі евакуації з Кремінної Луганської області та швидку, яка виїхала за пораненим
Про це написав голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.
За його словами, 10 будинків та база олімпійської підготовки знищені росіянами на Луганщині.
"Більшість цих руйнувань сталася в Кремінній. Ще вночі рятувальники могли там працювати, вже зранку, коли впритул наблизилася небезпека "руському миру", - ні. Втім, їм вдалося локалізувати пожежу площею 2400 кв. метрів на спортивній базі "Олімп" - вогнище не розповсюдилося на хвойний лісовий масив", - зазначив Гайдай.
Він повідомив, що чотири людини загинули в Кремінній при спробі евакуюватися - автівку впритул розстріляли росіяни.
"За п’ятим пасажиром, якого було поранено, виїхала швидка, яка теж потрапила під ворожий обстріл", - підсумував голова ОВА.
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