Про це повідомило Оперативне командування "Північ" у фейсбуці.

"Окупанти продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини з російської території. О 10:19 спостерігачі зафіксували 10 вибухів в напрямку Бояро-Лежачів, ймовірно з міномету 120мм калібру", - ідеться в заяві.

Втрат серед українських військових і техніки немає.

28 травня окупанти 37 разів обстріляли Сумщину з території РФ і зруйновали сільгосппідприємство.

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