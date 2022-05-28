Окупанти обстріляли Сумщину мінометами з території РФ
Уранці 28 травня окупанти 10 разів обстріляли прикордоння Сумщини з мінометів
Про це повідомило Оперативне командування "Північ" у фейсбуці.
"Окупанти продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини з російської території. О 10:19 спостерігачі зафіксували 10 вибухів в напрямку Бояро-Лежачів, ймовірно з міномету 120мм калібру", - ідеться в заяві.
Втрат серед українських військових і техніки немає.
- 28 травня окупанти 37 разів обстріляли Сумщину з території РФ і зруйновали сільгосппідприємство.
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