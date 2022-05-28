Окупанти 37 разів обстріляли Сумщину з території РФ: зруйновано сільгосппідприємство
Окупанти 28 травня з території РФ обстріляли Сумщину мінометами, ракетами й артилерією, зруйнувавши сільгосппідприємство
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.
"З опівночі до четвертої ранку Росія обстрілювала наші території. По Сумщині завдано ракетного удару. У Путивльській громаді зруйноване сільгосппідприємство", - зазначив він.
Також із території РФ окупанти близько шести разів відкрили мінометний вогонь по Зноб-Новгородській громаді. З артилерії вони обстріляли Есманську громаду. Було близько 30 прильотів на околицях Бачівська. Унаслідок обстрілів ніхто не загинув.
- На Сумщині в ніч із 26 на 27 травня окупанти обстріляли Середино-Буду та Старі Вирки з території РФ, пошкодивши приватні будинки.
- Увечері 27 травня російська армія обстріляла з мінометів прикордонні населені пункти Сумської області.
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