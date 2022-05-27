Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.

"Сумщина. Ніч з 26 на 27 травня не пройшла тихо. Ворог зі своєї території знову вів арт та мінометний вогонь. З 4:30 ранку щопівгодини лунали постріли з міномету по території Шосткинського району. Пошкоджені приватні будинки мирних мешканців на околицях Середино-Буди", - наголосив він.

О 6:30 27 травня окупанти обстріляли із самохідних артилерійських установок околиці Старих Вирок Білопільської громади.

Вогонь відкривали з території РФ. Унаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

У ніч на 25 травня Росія вдарила ракетами по Сумщині, пошкодивши близько 20 будинків та лінію електропередач.

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