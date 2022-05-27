Про це інформує у фейсбуці Оперативне командування "Північ".

"Окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Сумської області. У період з 16:25 до 16:45 з території РФ в напрямку Середина-Буда здійснено обстріл - 11 приходів, попередньо з міномета калібру 120 мм", - йдеться в повідомленні.

Утрат серед особового складу та техніки немає, інформацію про загиблих і поранених серед місцевих та пошкодження інфраструктури уточнюється.

Також зафіксували 10 вибухів в напрямку Юр‘євого о 17:56, втрат немає.

На Сумщині в ніч з 26 на 27 травня окупанти обстріляли Середино-Буду та Старі Вирки з території РФ, пошкодивши приватні будинки.

У ніч на 25 травня Росія вдарила ракетами по Сумщині, пошкодивши близько 20 будинків та лінію електропередач.

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