Окупанти обстріляли з "ураганів" Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині
Російські війська обстріляли із "ураганів" Велику Костромку, що на Дніпропетровщині, є руйнування
Про це передає голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко в телеграм.
"Неспокійну ніч змінив неспокійний ранок. Ворог обстріляв з "ураганів" Зеленодольську громаду. Влучили по Великій Костромці", - написав він.
У селі є руйнування. Люди не постраждали.
Також російські війська стріляли по полях у Широківській громаді.
Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про 15 прильотів від "ураганів" росіян.
"Вночі багато ворожих обстрілів по всій лінії зіткнення, у Криворізькому районі обстріл села В. Костромка із РСЗВ "Ураган" - 15 "приходів", зруйновано домоволодіння, жертв немає", - зазначив він.
Також Резніченко розповів, що є інформація по нічному "прильоту".
"Орки "демілітаризували" поле у Павлоградському районі", - заначив очільник Дніпропетровської ОДА.
Вибух ракети утворив вирву глибиною у 4 метри. Ніхто не постраждав.
- 22 травня російська ракета впала в річку Самара в Павлоградському районі Дніпропетровської області.
- 23 травня на Дніпропетровщині окупанти обстріляли з "ураганів" Апостолівську громаду та влучили між селами. Також Дніпропетровщина зазнала ракетних ударів росіян. Цілями стали Павлоград та Синельниковський район.
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