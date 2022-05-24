Окупанти обстріляли з "ураганів" Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині

Про це передає голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко в телеграм.

"Неспокійну ніч змінив неспокійний ранок. Ворог обстріляв з "ураганів" Зеленодольську громаду. Влучили по Великій Костромці", - написав він.

У селі є руйнування. Люди не постраждали.

Також російські війська стріляли по полях у Широківській громаді.

Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про 15 прильотів від "ураганів" росіян.

"Вночі багато ворожих обстрілів по всій лінії зіткнення, у Криворізькому районі обстріл села В. Костромка із РСЗВ "Ураган" - 15 "приходів", зруйновано домоволодіння, жертв немає", - зазначив він.

Також Резніченко розповів, що є інформація по нічному "прильоту".

"Орки "демілітаризували" поле у Павлоградському районі", - заначив очільник Дніпропетровської ОДА.

Вибух ракети утворив вирву глибиною у 4 метри. Ніхто не постраждав.

22 травня російська ракета впала в річку Самара в Павлоградському районі Дніпропетровської області.

23 травня на Дніпропетровщині окупанти обстріляли з "ураганів" Апостолівську громаду та влучили між селами. Також Дніпропетровщина зазнала ракетних ударів росіян. Цілями стали Павлоград та Синельниковський район.

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