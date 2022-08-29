Окупанти обстрілюють Енергодар: у місті почалася пожежа
Російські окупанти обстрілюють два мікрорайони Енергодара, у дворах горять припарковані містянами автівки, є влучання в одну з квартир
Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.
"Енергодар, третій і п'ятий мікрорайони - обстріли! Попередньо відомо про влучання в одну з квартир будинку по Воїнів-Інтернаціоналістів! Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється", - наголосив мер.
Він додав, що в сусідніх будинках місцями вибило шибки. Також є займання припаркованих у подвір'ї автомобілів.
"Дотримуйтеся правила двох стін та під час обстрілів у жодному разі не підходьте до вікон!" - звернувся Орлов до жителів міста.
На обстріл вже відреагував керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Він наголосив, що ядерний шантаж не має залишатися без відповіді.
- 28 серпня російські війська 14 годин обстрілювали з реактивних систем та ствольної артилерії місто Оріхів Запорізької області. "За останні 6 годин більш ніж 200 прильотів по місту Оріхів. Середня частина міста постраждала найбільш. Горить центр", - зазначив Запорізької ОВА Олександр Старух.
- Крім того, окупанти обстріляли три райони Дніпропетровщини "градами", "ураганами", "смерчами", важкою артилерією, загинула жінка. Ще четверо людей поранені, троє з них у лікарні.
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