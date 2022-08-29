Окупанти обстрілюють Енергодар: у місті почалася пожежа

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

"Енергодар, третій і п'ятий мікрорайони - обстріли! Попередньо відомо про влучання в одну з квартир будинку по Воїнів-Інтернаціоналістів! Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється", - наголосив мер.

Він додав, що в сусідніх будинках місцями вибило шибки. Також є займання припаркованих у подвір'ї автомобілів.

"Дотримуйтеся правила двох стін та під час обстрілів у жодному разі не підходьте до вікон!" - звернувся Орлов до жителів міста.

На обстріл вже відреагував керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Він наголосив, що ядерний шантаж не має залишатися без відповіді.

28 серпня російські війська 14 годин обстрілювали з реактивних систем та ствольної артилерії місто Оріхів Запорізької області. "За останні 6 годин більш ніж 200 прильотів по місту Оріхів. Середня частина міста постраждала найбільш. Горить центр", - зазначив Запорізької ОВА Олександр Старух.

"За останні 6 годин більш ніж 200 прильотів по місту Оріхів. Середня частина міста постраждала найбільш. Горить центр", - зазначив Запорізької ОВА Олександр Старух. Крім того, окупанти обстріляли три райони Дніпропетровщини "градами", "ураганами", "смерчами", важкою артилерією, загинула жінка. Ще четверо людей поранені, троє з них у лікарні.

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