Окупанти обстрілюють Попасну й Гірське попри домовлений режим "тиші" для евакуації людей, - Луганська ОВА

Про це повідомили в Луганській ОВА.



"Обстріли Гірського не припиняються упродовж доби. Три автобуси заповнені людьми, вичікують тишу, аби рушити на залізничну станцію. Бажаючих виїхати дуже багато, будемо намагатися повернутися за усіма", - наголосив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.



Також росіяни обстрілюють Попасну.



Правоохоронці допомагають дістатися до евакуаційних автобусів тим мешканцям Сєвєродонецька, Лисичанська, Новодружеська, Привілля, які не можуть зробити цього самостійно, але хочуть виїхати. Евакуація людей триває попри обстріли.



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