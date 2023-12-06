Окупанти перекидають додаткові підрозділи на лівобережжя Херсонщини із Запорізької області, - депутат облради Хлань
Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив, що російські окупаційні війська активно перекидають додаткові підрозділи на територію лівобережжя
Про це він розповів у етері телеканалу "Еспресо"
"На лівобережжі Херсонщини ЗСУ продовжують утримувати плацдарми. Окупанти дійсно намагаються засипати наші позиції керованими авіаційними бомбами. Згідно з повідомленнями у районі селища Кринки окупанти за добу випускають по 30 таких бомб. Така ж ситуація по всій території лівобережжя Херсонщини. Втім, весь плацдарм продовжує утримуватись нашими захисниками", - розповів Хлань.
Депутат також повідомив, що окупанти формують додаткові резерви для перекидання їх на територію лівобережжя Херсонщини
"Окупанти змушені перекидати додаткові підрозділи із Запорізької області на цей напрямок. Також вони активно формують додаткові резерви. Адже героїчна робота наших хлопців наводить паніку серед окупантів. Всі плани росіян на цій ділянці фронту руйнуються", - додав він.
- ISW пише, що Сили оборони продовжують операцію на лівобережжі Херсонщини та намагаються наступати південніше Кринок.
- 4 грудня у Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом доби російські окупанти найбільше атакували Авдіївський напрямок - 15 атак. Сили оборони утримують позиції на лівобережжі Дніпра в Херсонській області та продовжують завдавати удари по позиціях РФ.
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