Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

"В Донецьк в хірургічне відділення клініки Калініна завезли чергову партію хірургічного обладнання, вкрадену з маріупольської лікарні №1. Цього разу для анестезіі", - розповів він.

Обладнання унікальне. У 2021 році Маріуполь придбав його за кілька мільйонів гривень.

"Звісно все вкрадене знов обгорнуто в подарункову обгортку "Єдиної Росіі".

Ніколи не було і от знов. Що тут скажеш - Донецьк має дякувати платникам податків Маріуполя за значне покращення медичного сервісу", - зауважив Петро Андрющенко.

21 травня повідомляли, що окупанти вивозять із Маріуполя до Донецька медичне обладнання й видають його за допомогу від керівної партії РФ "Єдина Росія".

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