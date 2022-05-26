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Головна війна з Росією Окупанти під виглядом допомоги від "Єдиної Росії" завезли до Донецька хірургічне обладнання, викрадене з лікарні Маріуполя

Окупанти під виглядом допомоги від "Єдиної Росії" завезли до Донецька хірургічне обладнання, викрадене з лікарні Маріуполя

26 травня, 2022 четвер
12:35

Росіяни завезли до окупованого Донецька викрадене в Маріуполі хірургічне обладнання вартістю кілька мільйонів гривень

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

"В Донецьк в хірургічне відділення клініки Калініна завезли чергову партію хірургічного обладнання, вкрадену з маріупольської лікарні №1. Цього разу для анестезіі", - розповів він.

Обладнання унікальне. У 2021 році Маріуполь придбав його за кілька мільйонів гривень.

"Звісно все вкрадене знов обгорнуто в подарункову обгортку "Єдиної Росіі". 
Ніколи не було і от знов. Що тут скажеш - Донецьк має дякувати платникам податків Маріуполя за значне покращення медичного сервісу", - зауважив Петро Андрющенко.

21 травня повідомляли, що окупанти вивозять із Маріуполя до Донецька медичне обладнання й видають його за допомогу від керівної партії РФ "Єдина Росія".

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