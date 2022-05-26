Окупанти під виглядом допомоги від "Єдиної Росії" завезли до Донецька хірургічне обладнання, викрадене з лікарні Маріуполя
Росіяни завезли до окупованого Донецька викрадене в Маріуполі хірургічне обладнання вартістю кілька мільйонів гривень
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.
"В Донецьк в хірургічне відділення клініки Калініна завезли чергову партію хірургічного обладнання, вкрадену з маріупольської лікарні №1. Цього разу для анестезіі", - розповів він.
Обладнання унікальне. У 2021 році Маріуполь придбав його за кілька мільйонів гривень.
"Звісно все вкрадене знов обгорнуто в подарункову обгортку "Єдиної Росіі".
Ніколи не було і от знов. Що тут скажеш - Донецьк має дякувати платникам податків Маріуполя за значне покращення медичного сервісу", - зауважив Петро Андрющенко.
21 травня повідомляли, що окупанти вивозять із Маріуполя до Донецька медичне обладнання й видають його за допомогу від керівної партії РФ "Єдина Росія".
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