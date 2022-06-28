Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його даними, окупаційна влада Донеччини отримала вказівки від РФ підготувати місце проведення заходу, а також організувати "комісію".

"Референдум" про приєднання Донецької області до Росії загарбники призначили на 11 вересня 2022 року.

Раніше було відомо, що росіяни планували взяти під повний контроль окуповану Донецьку область та до 1 вересня приєднати її до Росії

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb