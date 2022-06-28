Окупанти планують провести на Донеччині 11 вересня "референдум" про приєднання до РФ, - радник мера Маріуполя
Росія роздала місцевій окупаційній владі вказівки щодо організації незаконного заходу
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За його даними, окупаційна влада Донеччини отримала вказівки від РФ підготувати місце проведення заходу, а також організувати "комісію".
"Референдум" про приєднання Донецької області до Росії загарбники призначили на 11 вересня 2022 року.
- Раніше було відомо, що росіяни планували взяти під повний контроль окуповану Донецьку область та до 1 вересня приєднати її до Росії
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