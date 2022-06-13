Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.



Радник маріупольського міського голови розповів про декілька фактів, що вказують на прискорення процесу анексії Маріуполя і Донецької області Росією.



За його даними, усе керівництво в області де-факто перейшло до рук росіян.



"У Донецьку маріонетка Пушилін остаточно виконує лише "представницькі" функції "балакаючої голови". А в Маріуполі до колаборанта Іващенка призначено "консультанта", нібито допомагати. Але Іващенко тепер теж виключно "балакаюча голова", - повідомляє Андрющенко.



Крім того, повідомляється, що сьогодні зранку у Маріупольському районі колаборанти і військові РФ провели "нараду" стосовно розподілу зон впливу курортної зони. В ході "обговорення" місцевим колаборантам не дісталося нічого.



"Повний і тотальний прямий російський контроль встановлено", - коментує Андрющенко.



Він також відмітив, що вчора "міністр освіти ДНР" Кушаков у формі заяви розповів, яким чином буде проходити освітній процес "в школах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областях Росії".



"Ніяких квазіреспублік і сателітів. Ніхто вже не ховається", - зазначає Андрющенко.



Також за даними радника мера, банківська система в Маріуполі організовується одразу під російський банк. Він повідомляє, що банки видаватимуть людям картки, проте суто російські. Ніяких спроб запровадити банківську систему "ДНР" не планується.



"У Донецьку експерти за експертами по всіх напрямах адаптують все під російське законодавство. Швидко і жорстко. Саме тому й ротація на росіян", - додає Андрющенко.



Він підсумовує, що ця інформація, а також дані, які продовжують надходити, вказують на план юридичної анексії окупованих територій України Росією вже до 1 вересня.

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