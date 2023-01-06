Окупанти планують мобілізувати у Горлівці 2 тис. осіб, - Центр нацспротиву
У тимчасово окупованій Горлівці, Донецька область, росіяни планують мобілізувати 2 тис. осіб
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Ворог готується до нової хвилі мобілізації на тимчасово окупованих територіях, тому знімають бронь з держслужбовців. Зокрема на захоплених територіях Донецької області росіяни створюють своє ГИБДД. Місцеве керівництво замінили приїжджими росіянами. При цьому інспекторам повідомлено, що з них знята бронь", - пише ЦНС.
У тимчасово окупованому Криму охоронні компанії почали готувати “добровольців” типу казаків.
А в Горлівці, Донецька область, військкоматами поставлений план мобілізувати 2 тис. осіб. У місті збільшилась кількість патрулів.
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