Окупанти планують мобілізувати у Горлівці 2 тис. осіб, - Центр нацспротиву

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Ворог готується до нової хвилі мобілізації на тимчасово окупованих територіях, тому знімають бронь з держслужбовців. Зокрема на захоплених територіях Донецької області росіяни створюють своє ГИБДД. Місцеве керівництво замінили приїжджими росіянами. При цьому інспекторам повідомлено, що з них знята бронь", - пише ЦНС.

У тимчасово окупованому Криму охоронні компанії почали готувати “добровольців” типу казаків.

А в Горлівці, Донецька область, військкоматами поставлений план мобілізувати 2 тис. осіб. У місті збільшилась кількість патрулів.

5 січня у ЦНС повідомили, що на заводі "Кримський титан" було зафіксовано техніку та підрозділи військ радіаційного, хімічного й біологічного захисту Росії.

6 січня стало відомо, що для поповнення терористичних військ Росія шукає найманців на Балканах.

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