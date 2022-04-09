Окупанти планують провести референдум про приєднання ОРДЛО до кінця квітня – початку травня, – правозахисник

Про це він повідомив в етері Espreso TV.



Лисянський зауважив: "До мене потрапили документи, зокрема опитувальник так званого "соціологічного дослідження", яке орки проводять на окупованих територіях". Правозахисник наголосив, що таким чином окупанти хочуть сформувати думку, що буде проведений референдум за приєднання до РФ. Іншою причиною є показати Путіну, що вони готові до приєднання ОРДЛО.



"За планом окупантів, вони не почнуть приєднання, поки не вийдуть на кордони Донецької та Луганської областей. Сам референдум вони планують проводити до кінця квітня – початку травня", – додав він.



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