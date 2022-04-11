Окупанти погрожують застосувати хімічну зброю у Маріуполі, - Денісова
Представники "ДНР" відкрито погрожують застосувати хімічну зброю проти українських військових, які обороняють "Азовсталь" у Маріуполі
Про це написала Уповноважена з прав людини Верховної Ради України Людмила Денісова.
"Рашистські ЗМІ поширюють заяву Едуарда Басуріна, одного із ватажків так званої народної міліції "ДНР", що штурмувати підземні укріплення "Азовсталі" у Маріуполі немає сенсу. Доцільно перекрити всі виходи та застосувати хімічну зброю", - написала українська Омбудсвумен.
Вона нагадала, що Конвенція про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення, яку країна-окупант ратифікувала у 1997 році, зобов’язує всі держави ніколи, за жодних умов не застосовувати хімічну зброю та не проводити будь-яких військових підготувань до застосування хімічної зброї. Її використання є воєнним злочином відповідно до статті 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду.
Денісова звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати факти потенційного воєнного злочину РФ в Україні.
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