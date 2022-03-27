Окупанти пошкодили 733 українські заклади освіти, 74 з яких зруйнували повністю, - ювенальні прокурори

Про це з посиланням на ювенальних прокурорів повідомив Офіс генпрокурора.



Російські обстріли та бомбардування пошкодили в Україні 733 заклади освіти, 74 з яких повністю зруйнували. Найгірша ситуація в Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях і Києві.



Дані не остаточні, оскільки неможливо оглянути місця обстрілів у районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

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