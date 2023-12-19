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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Окупанти представили "майстер-план" відновлення трьох найбільших міст Луганщини, які зруйнувала армія РФ, - ОВА

Окупанти представили "майстер-план" відновлення трьох найбільших міст Луганщини, які зруйнувала армія РФ, - ОВА

19 грудня, 2023 вiвторок
08:35
Війна з Росією Зруйноване росіянами Рубіжне

Російські загарбники озвучили так званий майстер-план відновлення Лисичанська, Сєверодонецька та Рубіжного Луганської області, які зазнали руйнації при штурмах окупантів. План розрахований до 2035 року

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Зазначається, що так званий план включає відбудову менше ніж 10% від загальної кількості зруйнованих та пошкоджених об’єктів у містах.

Зокрема, на території Луганщини, за попередніми підрахунками, тільки понад 3 тисячі багатоповерхівок зазнали руйнувань різного ступеня.

За даними ОВА, до 12-річного плану росіян увійшли 20 будинків в Лисичанську, 98 - в Рубіжному, трохи більше сотні - в Сєверодонецьку. Все інше в найближчому майбутньому навіть не розглядається

Крім того, начальник ОВА розповів, що у місті Привілля поблизу Лисичанська майже не залишилося місцевого цивільного населення. За цей час звідти виїхали навіть ті, хто не евакуювався до окупації.

Загарбники у місті навіть і не починали відновлювати комунікації. Електроенергією мешканці востаннє користувалися навесні 2022 року. В ОВА додали, що порожні будинки зайняті військовими РФ, а місцеві скаржаться, що через засилля росіян стало небезпечно з’являтися на вулиці.

  • Раніше повідомлялося, що загарбники у Рубіжному через окупаційну адміністрацію та центр зайнятості запрошують на безоплатні відновлювальні роботи місцеве населення.
Суспільство
російська армія
Луганщина
Сєверодонецьк
Лисичанськ
окуповані території
окупанти
Рубіжне
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