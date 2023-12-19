Окупанти представили "майстер-план" відновлення трьох найбільших міст Луганщини, які зруйнувала армія РФ, - ОВА

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Зазначається, що так званий план включає відбудову менше ніж 10% від загальної кількості зруйнованих та пошкоджених об’єктів у містах.

Зокрема, на території Луганщини, за попередніми підрахунками, тільки понад 3 тисячі багатоповерхівок зазнали руйнувань різного ступеня.

За даними ОВА, до 12-річного плану росіян увійшли 20 будинків в Лисичанську, 98 - в Рубіжному, трохи більше сотні - в Сєверодонецьку. Все інше в найближчому майбутньому навіть не розглядається

Крім того, начальник ОВА розповів, що у місті Привілля поблизу Лисичанська майже не залишилося місцевого цивільного населення. За цей час звідти виїхали навіть ті, хто не евакуювався до окупації.

Загарбники у місті навіть і не починали відновлювати комунікації. Електроенергією мешканці востаннє користувалися навесні 2022 року. В ОВА додали, що порожні будинки зайняті військовими РФ, а місцеві скаржаться, що через засилля росіян стало небезпечно з’являтися на вулиці.