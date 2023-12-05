Окупанти у Рубіжному закликають місцеве населення до безоплатних відновлювальних робіт, - ОВА
Через окупаційну адміністрацію та центр зайнятості загарбники у Рубіжному Луганської області запрошують на безоплатні відновлювальні роботи місцеве населення
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
Зазначається, що до міста завітала російська будівельна фірма-гастролер. Як зазначив голова ОВА, керівництво без виконавців.
"Останніх шукають по місту - через окупаційну адміністрацію та центр зайнятості запрошують на безоплатні відновлювальні роботи. Значного бажання в місцевих після 1,5 року без грошей не спостерігається", - інформує ОВА.
Крім того, у Сєверодонецьку досі немає централізованого опалення. Без тепла залишаються навіть ті поодинокі будинки, де встановили модульні котельні.
"Так, опресування загарбники провели - на тому й зупинилися. Обладнання ніби змонтоване, але працювати не хоче", - зазначив Лисогор.
- У тимчасово окупованому Лисичанську росіяни поставили місцевих перед вибором - розв'язувати проблеми з теплопостачанням самостійно або перезимувати у так званих пунктах тимчасового розміщення.
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