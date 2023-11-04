У Лисичанську окупанти пропонують місцевим власноруч вирішувати проблеми з опаленням, - ОВА
У тимчасово окупованому Лисичанську Луганської області росіяни поставили місцевих перед вибором - розв'язувати проблеми з теплопостачанням самостійно або перезимувати у так званих пунктах тимчасового розміщення
Про це інформує голова Луганської ОВА Артем Лисогор.
Зазначається, що близько місяця тому окупанти хизувалися роботою котелень і в Сєверодонецьку, і в Лисичанську.
Однак в ОВА заявляють, що вже в листопаді, через півтора року окупації, загарбники ніби виявили, що більшість теплотрас там зруйнована.
За словами Лисогора, ремонтним бригадам у Сєверодонецьку наказали завершити відновлення комунікацій хоча б у грудні. Відповідне доручення отримав так званий міністр ЖКГ "ЛНР".
Водночас у Лисичанську, попри нещодавній показовий запуск котелень, ситуація ще гірша.
"З жителями міста проводять індивідуальні бесіди. Пропонують займатися вирішенням проблеми власноруч або погодитися провести зиму в пунктах тимчасового розміщення, де і зустріти другу руську зиму. Є ті, хто на неї дуже чекав", - наголосив очільник ОВА.
- Нещодавно повідомлялося, що на тимчасово окупованій території Луганської області росіяни вирішили ліквідувати низку шахт, які напередодні визнали нерентабельними.
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