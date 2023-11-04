У Лисичанську окупанти пропонують місцевим власноруч вирішувати проблеми з опаленням, - ОВА

Про це інформує голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

Зазначається, що близько місяця тому окупанти хизувалися роботою котелень і в Сєверодонецьку, і в Лисичанську.

Однак в ОВА заявляють, що вже в листопаді, через півтора року окупації, загарбники ніби виявили, що більшість теплотрас там зруйнована.

За словами Лисогора, ремонтним бригадам у Сєверодонецьку наказали завершити відновлення комунікацій хоча б у грудні. Відповідне доручення отримав так званий міністр ЖКГ "ЛНР".

Водночас у Лисичанську, попри нещодавній показовий запуск котелень, ситуація ще гірша.

"З жителями міста проводять індивідуальні бесіди. Пропонують займатися вирішенням проблеми власноруч або погодитися провести зиму в пунктах тимчасового розміщення, де і зустріти другу руську зиму. Є ті, хто на неї дуже чекав", - наголосив очільник ОВА.