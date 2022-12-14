Окупанти призначили "керівником адміністрації" Енергодара працівника Росатому
Російські окупанти призначили новим "керівником адміністрації" тимчасово захопленого Енергодара Запорізької області працівника Росатому
Про це повідомив легітимний міський голова Енергодара Дмитро Орлов.
За його словами, окупаційною адміністрацією керуватиме Едуард Сєновоз.
"...Сам факт такого "призначення" в окупованому місті, де щоденно кояться злочини, означає його приєднання до списку воєнних злочинців. І відповідати за це доведеться неминуче. А крім того, варто згадати "правління" його попередників за минулі 9 місяців, аби зрозуміти: кар’єра буде може і яскравою, але короткотривалою та безславною", - зауважив Орлов.
- Наприкінці листопада у Росатомі заявили про призначення "директора" окупованої ЗАЕС.
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