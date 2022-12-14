Окупанти призначили "керівником адміністрації" Енергодара працівника Росатому

Про це повідомив легітимний міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

За його словами, окупаційною адміністрацією керуватиме Едуард Сєновоз.

"...Сам факт такого "призначення" в окупованому місті, де щоденно кояться злочини, означає його приєднання до списку воєнних злочинців. І відповідати за це доведеться неминуче. А крім того, варто згадати "правління" його попередників за минулі 9 місяців, аби зрозуміти: кар’єра буде може і яскравою, але короткотривалою та безславною", - зауважив Орлов.

Наприкінці листопада у Росатомі заявили про призначення "директора" окупованої ЗАЕС.

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