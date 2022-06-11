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Головна війна з Росією Окупанти продовжують штурмувати Сєверодонецьк, закріплюються на околицях Оріхового та готуються до наступу на Слов'янськ, - Генштаб ЗСУ

Окупанти продовжують штурмувати Сєверодонецьк, закріплюються на околицях Оріхового та готуються до наступу на Слов'янськ, - Генштаб ЗСУ

11 червня, 2022 субота
07:20
війна з Росією Ворожа техніка, танки, БМП

Станом на 06:00, 11 червня 2022 року, російські окупанти продовжують штурмові дії у Сєвєродонецьку, закріплюються на околицях Оріхового та готуються до наступу на Слов'янськ

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у facebook

На Сєверодонецькому напрямку противник веде наступ у напрямку Новотошківське – Оріхове. Має частковий успіх, закріплюється на північній околиці населеного пункту Оріхове. Продовжує вести штурмові дії у місті Сєверодонецьк. 

На Бахмутському напрямку окупанти проводять перегрупування з метою ведення наступу на Миколаївку та Комишуваху. Для посилення угруповання військ перемістили до однієї батальйонної тактичної групи.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активно застосовує авіацію та артилерію для сковування наших військ та перешкоджання перекиданню резервів на інші напрямки.

На Слов’янському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на підготовці військ до наступу на Слов’янськ. Веде штурмові дії на напрямку Пасіка – Богородичне. Має успіх, намагається закріпитися на північно-західній околиці Богородичного.

На Лиманському напрямку ворог проводить перегрупування військ та поповнює запаси боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів з метою підготовки наступу на Слов’янськ та Сіверськ.

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито 14 атак ворога, знищено чотири танки, дві артилерійських системи, 11 бойових броньованих машин, три одиниці автомобільної техніки та склад з боєприпасами противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили чотири безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Противник і далі блокує цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває шість носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

На Південнобузькому напрямку агресор основні зусилля зосереджує на веденні позиційної оборони. Противник вживає заходів з удосконалення фортифікаційного обладнання другого та третього рубежів оборони. Відзначені укріплені блокпости із залізобетонних конструкцій, що розташовані поблизу мостів через Північнокримський канал. 

На Харківському напрямку противник основні зусилля зосереджує на веденні оборони та недопущенні подальшого просування наших військ до кордону. 

На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати до трьох батальйонних тактичних груп зі складу підрозділів західного військового округу на ділянці російсько-українського кордону у Брянській та Курській областях для запобігання перекидання наших військ на інші загрозливі напрямки. Агресор здійснив вогневе ураження артилерією позицій наших військ у прикордонних районах Сумської області.

На Волинському та Поліському напрямках до семи батальйонів збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання з посилення українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях. До 18 червня продовжено терміни проведення перевірки бойової готовності збройних сил Білорусі. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з її території. 

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