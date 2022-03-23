Окупанти програли Харків, їм залишаються тільки удари з далеких відстаней - голова ОВА
Харків за добу 22 березня пережив 32 обстріли, найбільше постраждала Північна Салтівка
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram.
"Окупанти війну за Харків програли, тому єдине, що їм залишається - це наносити удари із далеких відстаней. За добу таких було 32. Штаб оборони відзначив підвищену активність противника у застосуванні РСЗВ - 280 разів та танкових ударів - 9 разів", – написав Синєгубов.
"ЗСУ тримають під контролем переміщення збройних сил окупантів, у напрямку Ізюма ті намагаються сконцентрувати свої сили", – відзначив голова Харківської ОВА.
ЗСУ не допускають просування ворога. Через те росіяни зазнають ганебрих поразок. Так, під час останніх атак противник втратив близько 400 осіб особового складу, а втрати в техніці вимірюються десятками одиниць.
Синєгубов додав, що медичні заклади у Харкові працюють повноцінно. Обласна дитяча лікарня була евакуйована в інше місце, але попри це працює в штатному режимі.
Нагадаємо, росіяни обстріляли житлові будинки та дитсадок у Лозовій на Харківщині.
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