Окупанти провели рейд у селі неподалік Бердянська: обшукували будинки та погрожували мешканцям, - ЦНС
У Запорізькій області російські окупанти здійснили рейд в селі Азовському, неподалік Бердянська
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Росіяни продовжують тероризувати тимчасово захоплені регіони. У селі Азовському росіяни провели “профілактичні обшуки” й погрожували мешканцям, в яких не має російських паспортів. Метою таких репресивних заходів є психологічний тиск аби змусити місцевих отримати ворожу макулатуру. На жаль, під час таких перевірок росіяни забирають мешканців, яких підозрюють у нелояльності, до підвалу лише за відмову отримувати паспорт", - розповіли в ЦНС.
- 21 березня повідомлялось, що окупанти планують на законодавчому рівні зобов'язати мешканців ТОТ писати заяву про відмову від українського громадянства.
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