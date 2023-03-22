Окупанти провели рейд у селі неподалік Бердянська: обшукували будинки та погрожували мешканцям, - ЦНС

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Росіяни продовжують тероризувати тимчасово захоплені регіони. У селі Азовському росіяни провели “профілактичні обшуки” й погрожували мешканцям, в яких не має російських паспортів. Метою таких репресивних заходів є психологічний тиск аби змусити місцевих отримати ворожу макулатуру. На жаль, під час таких перевірок росіяни забирають мешканців, яких підозрюють у нелояльності, до підвалу лише за відмову отримувати паспорт", - розповіли в ЦНС.