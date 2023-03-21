Про це передає Центр національного спротиву.

Зазначається, що така заява немає ніякої юридичної сили, адже в Україні відсутній механізм позбавлення громадянства.

Відтак, такі заяви мають дві мети:

пропагандистську, аби продемонструвати як мешканці "масово відмовляються" від українського громадянства

каральну, адже якщо ворог дізнається, що попри написання заяви на відмову від громадянства мешканець продовжує отримувати українські виплати, то він стає "іноземним агентом"

"Водночас ворог тисне на українців на ТОТ аби ті отримували російську макулатуру. Так, у Токмаці окупанти погрожують мешканцям, що відправляють їх "на підвал" або відберуть дітей, якщо ті не отримають паспорт РФ", - йдеться в повідомленні.