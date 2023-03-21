Загарбники змушують жителів тимчасово окупованих територій писати відмову від українського громадянства, - ЦНС
Окупанти планують на законодавчому рівні зобов'язати мешканців тимчасово окупованих територій писати заяву про відмову від українського громадянства
Про це передає Центр національного спротиву.
Зазначається, що така заява немає ніякої юридичної сили, адже в Україні відсутній механізм позбавлення громадянства.
Відтак, такі заяви мають дві мети:
- пропагандистську, аби продемонструвати як мешканці "масово відмовляються" від українського громадянства
- каральну, адже якщо ворог дізнається, що попри написання заяви на відмову від громадянства мешканець продовжує отримувати українські виплати, то він стає "іноземним агентом"
"Водночас ворог тисне на українців на ТОТ аби ті отримували російську макулатуру. Так, у Токмаці окупанти погрожують мешканцям, що відправляють їх "на підвал" або відберуть дітей, якщо ті не отримають паспорт РФ", - йдеться в повідомленні.
- Раніше повідомлялось, що у місті Токмак на тимчасово окупованому Запоріжжі ворог проводить примусову паспортизацію, у разі відмови погрожує, що вивозитиме дітей місцевих жителів до Росії. А на блокпостах окупованої території Херсонщини загарбники погрожують місцевому населенню позбавленням волі за відсутність паспорта РФ.
- Своєю чергою 14 березня держдума Росії ухвалила законопроєкт, згідно з яким українці, які отримали на тимчасово окупованих територіях російські паспорти, можуть вийти з українського громадянства після подання відповідної заяви в російські органи влади. Згодом МЗС України заявило, що нікчемний закон Росії про вихід з українського громадянства жителів тимчасово окупованих територій є грубим порушенням права. Вже 18 березня президент Росії Володимир Путін підписав закон, який спрощує процедуру виходу з українського громадянства для власників російських паспортів.
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