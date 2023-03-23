Про це повідомляє Центр нацспротиву.

"Вагнерівці почали депортацію мешканців передмістя Бахмута. Бойовики примусово вивозять місцевих мешканців на захоплені райони Луганщини, де вони проходять фільтрацію. Після цього їх депортують до Пєрмі та в інші віддалені райони РФ", - ідеться в повідомленні.