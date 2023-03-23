Окупанти проводять примусову депортацію мешканців передмістя Бахмута, – Центр нацспротиву
Російські окупанти проводять примусову депортацію мешканців передмістя Бахмута Донецької області. При цьому людей проводять через фільтраційні табори
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
"Вагнерівці почали депортацію мешканців передмістя Бахмута. Бойовики примусово вивозять місцевих мешканців на захоплені райони Луганщини, де вони проходять фільтрацію. Після цього їх депортують до Пєрмі та в інші віддалені райони РФ", - ідеться в повідомленні.
- Раніше експерт Defense Express Іван Киричевський зазначав, що ЗСУ знищили під Бахмутом таку кількість росіян, якої вистачило би для повторної наступальної операції на Київ. Це близько 50 тисяч людей і 200 танків.
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