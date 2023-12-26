Окупанти шукають інформаторів у Феодосії після знищення "Новочеркаська", - ЦНС

Про це пише Центр національного спротиву.

Повідомляється, що росіяни оточили центральний район Феодосії та посилили перевірку місцевих на вулицях.

"Окупанти шукають інформаторів, які на їх думку слідкують за портом, а також намагаються не допустити витоку інформації щодо ступеня пошкодження портової інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про знищення "Новочеркаська"

Вночі, 26 грудня, жителі Феодосії в окупованому росіянами Криму повідомляли про гучні вибухи над містом. Згодом очільник Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук підтвердив інформацію про знищення великого десантного корабля "Новочеркаськ".

Також у Повітряних силах повідомили, що великий десантний корабель "Новочеркаськ" атакували крилатими ракетами з тактичної авіації близько 02:30. У ПС відзвітували про нього, як про знищений.

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в етері телемарафону поінформувала, що велика детонація була спричинена не просто пальним або боєкомплектом самого корабля, а, ймовірно, вантажем, який перебував на борту.