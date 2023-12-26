Окупанти шукають інформаторів у Феодосії після знищення "Новочеркаська", - ЦНС
Після того, як цієї ночі українські Повітряні сили знищили великий десантний корабель "Новочеркаськ" у Феодосії в тимчасово окупованому Криму, рашисти почали шукати в місті інформаторів
Про це пише Центр національного спротиву.
Повідомляється, що росіяни оточили центральний район Феодосії та посилили перевірку місцевих на вулицях.
"Окупанти шукають інформаторів, які на їх думку слідкують за портом, а також намагаються не допустити витоку інформації щодо ступеня пошкодження портової інфраструктури", - йдеться у повідомленні.
Що відомо про знищення "Новочеркаська"
Вночі, 26 грудня, жителі Феодосії в окупованому росіянами Криму повідомляли про гучні вибухи над містом. Згодом очільник Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук підтвердив інформацію про знищення великого десантного корабля "Новочеркаськ".
Також у Повітряних силах повідомили, що великий десантний корабель "Новочеркаськ" атакували крилатими ракетами з тактичної авіації близько 02:30. У ПС відзвітували про нього, як про знищений.
Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в етері телемарафону поінформувала, що велика детонація була спричинена не просто пальним або боєкомплектом самого корабля, а, ймовірно, вантажем, який перебував на борту.
- Аналітик Defense Express Сергій Згурець вважає, що ЗСУ завдали ударів по Феодосії сьогодні вночі ракетами Storm Shadow.
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