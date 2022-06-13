Окупанти скинули боєприпас на громаду Сумщини, одна людина загинула
13 червня російські війська тричі обстріляли Сумську область
Про це повідомив очільник ОВА Дмитро Живицький у Telegram.
Після 12-ої години росіяни відкрили мінометний вогонь по Есманській громаді, було 14 вибухів. Есманська громада.
"Майже о 14:00 на територію Великописарівської громади ворожий безпілотник скинув боєприпас (гранатометний постріл). Внаслідок вибуху 2 людей поранені, один загинув", - написав Живицький.
Також цю громаду обстріляли з мінометів, 30 прильотів.
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