Окупанти скинули боєприпас на громаду Сумщини, одна людина загинула

Про це повідомив очільник ОВА Дмитро Живицький у Telegram.

Після 12-ої години росіяни відкрили мінометний вогонь по Есманській громаді, було 14 вибухів. Есманська громада.

"Майже о 14:00 на територію Великописарівської громади ворожий безпілотник скинув боєприпас (гранатометний постріл). Внаслідок вибуху 2 людей поранені, один загинув", - написав Живицький.

Також цю громаду обстріляли з мінометів, 30 прильотів.