Окупанти створили фейкові суди для депортації українців у віддалені райони РФ, - Центр нацспротиву
Російські агресори планують депортувати українців за допомогою фейкових судів на тимчасово окупованих територіях
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Російські злочинці вже мають досвід депортації українців з Криму у віддалені райони РФ.
"На тижні окупаційна адміністрація тимчасово окупованих територій заявила щодо створення фейкових судів, які фактично необхідні для імітації судового поля. Кожне рішення такого суду є юридично нікчемним й за допомогою нього окупанти планують депортувати українців у віддалені райони. Так, суди будуть виносити вироки тим, кого ворог підозрює в нелояльності за статтею “екстремізм”, - пише Центр.
У ЦНС також заявили, що кожен суддя, який працюватиме на ворога, не уникне відповідальності.
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