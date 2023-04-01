Окупанти створили фейкові суди для депортації українців у віддалені райони РФ, - Центр нацспротиву

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Російські злочинці вже мають досвід депортації українців з Криму у віддалені райони РФ.

"На тижні окупаційна адміністрація тимчасово окупованих територій заявила щодо створення фейкових судів, які фактично необхідні для імітації судового поля. Кожне рішення такого суду є юридично нікчемним й за допомогою нього окупанти планують депортувати українців у віддалені райони. Так, суди будуть виносити вироки тим, кого ворог підозрює в нелояльності за статтею “екстремізм”, - пише Центр.

У ЦНС також заявили, що кожен суддя, який працюватиме на ворога, не уникне відповідальності.