Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна війна з Росією Окупанти у Криму оштрафували чоловіка, який приходив до будівлі ФСБ підтримати сім'ю політв'язнів Ахтемових

Окупанти у Криму оштрафували чоловіка, який приходив до будівлі ФСБ підтримати сім'ю політв'язнів Ахтемових

8 жовтня, 2021 п'ятниця
23:10
війна з Росією

Підконтрольний Росії "суд" в окупованому Криму оштрафував на 3 тис. руб. кримчанина Раїма Сейтхалілова за перебування біля будівлі ФСБ Росії в Сімферополі 4 вересня

Про це повідомляє громадське об'єднання "Кримська солідарність".

При цьому Сейтхалілова не пустили на процес через запізнення. Рішення йому оголосив пристав після слухання.

4 вересня Сейтхалілов перебував на бульварі Франка в Сімферополі біля будівлі ФСБ з метою підтримати сім'ю затриманих окупантами братів Ахтемових, доля яких на той момент була невідома.

Пізніше до будівлі приїхали силовики, які затримали його нібито за порушення статті 20.6.1 КпАП Росії ("порушення правил поведінки при загрозі виникнення НС").

За даними "Кримьскої солідарності", силовики затримали понад 50 людей, які в той день перебували біля будівлі ФСБ, десятки з них уже оштрафовані.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новини
штраф
російська військова агресія
окуповані території
політв'язні
анексія Криму
Читайте також:
7 жовтня, 2021 четвер
Разумкова посадили на "гальорку" в Раді
Дмитро Разумков
Автор Віталій Портников
7 жовтня, 2021 четвер
Віталій Портников: Буде узурпація і буде крах
7 жовтня, 2021 четвер
"Другою особою в державі є керівник ОПУ": Разумков вважає, що Єрмак причетний до його відставки
Київ
+12
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.24
    Купівля 26.24
    Продаж 26.48
  • EUR
    Купівля 30.23
    Продаж 30.63
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, п'ятниця
8 жовтня
23:39
Німеччина - Румунія
Німеччина на останніх хвилинах врятувалась від сенсаційної нічиєї у відборі на ЧС-2022
23:18
Золотий м'яч
Золотий м'яч 2021: France Football назвав всіх претендентів на нагороду
22:55
НАТО
У НАТО оголосили дату та тематику наступного саміту
22:42
Еліна Світоліна
Світоліна перемогла чешку в другому колі престижного турніру WTA в США
22:42
У Японії представили електричний літак із вертикальним зльотом
22:26
РФ визнала проєкт розслідувань Bellingcat "іноагентом"
22:12
Еміне Джапарова
"Сказати, що ми стривожені - нічого не сказати": Джапарова в ООН закликала тиснути на РФ за фактичний аншлюс Білорусі і перетворення її на військову базу
22:06
У Києві пікетували концерт російської співачки Круг у Жовтневому палаці на Алеї Небесної сотні
21:43
Зеленський знову бреше, і в цьому - нічого нового, - пресслужба "Євросолідарності"
21:34
Дональд Туск
"Операція по виведенню Польщі з Європи розпочалась": лідер опозиції Туск закликав жителів Варшави вийти на вулиці
21:21
Франція U21 - Україна U21
Збірна Франції розтрощила Україну у відборі на Євро-2023
21:11
У Києві забудовник почав роботи на Микільській Слобідці, Кличко відправив двох заступників на місце подій
21:07
Михайло Романчук
Плавець Романчук заявив про амбітні плани на Олімпіаду-2024
21:00
Обговорили загрози від "Північного потоку-2": заступниця помічника Блінкена зустрілася з Єрмаком
20:47
ЄС
ЗМІ оприлюднили можливу підсумкову заяву саміту Україна-ЄС, який запланований на 12 жовтня
20:25
Наріман Джелялов
Окупанти в Криму запроторили заступника голови Меджлісу Джелялова до психлікарні проти його волі, - Полозов
20:13
Інфографіка
Тайсон Ф'юрі
Вдарив би цю повію головою, - Ф'юрі пригадав зірвану дуель поглядів з Вайлдером
20:02
На саміті Україна-ЄС союз представлять дер Ляєн та Мішель
19:49
Михайло Радуцький
Голова комітету Ради Радуцький назвав наступні професії, для яких можуть запровадити обов'язкову COVID-вакцинацію
19:44
У центрі Києва поліція зі штовханиною відібрала банер у активістів, які вимагали запровадити санкції РНБО проти Коломойського
19:19
Олександр Петраков
Так буде завжди, - тренер збірної України Петраков дав дуже лаконічну прес-конференцію перед матчем проти Фінляндії
19:15
Володимир Зеленський
Захоплення Росією українських моряків: Зеленський затвердив склад делегації до Арбітражного трибуналу
18:59
Росіяни застосували заборонене озброєння, тяжко поранивши бійця ООС
18:59
Ліонель Мессі
Я сподівався, що Мессі гратиме за нас безкоштовно, - президент "Барселони" зробив несподівану заяву
18:53
Зараз в Україні є близько 6 млн доз вакцини CoronaVac, - МОЗ
18:39
Польща викликала повіреного Білорусі через постріли на кордоні, - ЗМІ
18:22
Ірина Венедіктова
Офіс генпрокурора проситиме заарештувати Медведчука з мільярдною заставою, - Венедіктова
18:07
Айшат Кадирова
Доньку Кадирова призначили міністеркою культури Чечні
17:57
прикордонники
Держава заборгувала бійцям ООС понад 2 млрд грн, загалом Міноборони бракує понад 7 млрд грн, - заступник міністра
17:34
Віктор Медведчук
Держзрада та сприяння тероризму: СБУ повідомила про нову підозру Медведчуку
17:28
біг
ВООЗ закликала людей до збільшення фізичної активності на тлі пандемії
17:25
Василь Ломаченко, Боб Арум та Олександр Усик (зліва - направо)
Промоутер Ломаченка забажав влаштувати Усику бій за титул абсолютного чемпіона світу
17:13
Польща ЄС
"Підвищує ймовірність виходу з ЄС": Євросоюз відреагував на рішення КС Польщі щодо пріоритетності національного права над правовою системою союзу
16:59
Венесуела - Бразилія
Футболіст "Динамо" забив гол Бразилії у відборі на ЧС-2022, це його дебютний м'яч за збірну
16:56
Віктор Медведчук
Нардеп від ОПЗЖ Кузьмін заявив, що Медведчуку готують нову підозру
16:54
Віталій Портников
“ПолітКлуб Віталія Портникова” 8 жовтня. "Офшор 95": про корупцію в команді Зеленського дізнався весь світ . Хроніка узурпації влади: Президент звільнив голову Ради
16:49
Укравтодор
Укравтодор відновив дорогу "Лісне" - "Малоярославець Перший" на кордоні з Молдовою в Одеській області
16:37
Пункт пропуску "Дольськ - Мохро" на кордоні з Білоруссю 11 жовтня призупинить роботу
16:30
Укрексімбанк
Напад на журналістів "Схем": оголошено підозру третьому фігуранту
16:19
газ
Через ціни на газ компанії більше десяти галузей у листопаді можуть стати збитковими, - дослідження
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV