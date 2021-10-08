Окупанти у Криму оштрафували чоловіка, який приходив до будівлі ФСБ підтримати сім'ю політв'язнів Ахтемових

Про це повідомляє громадське об'єднання "Кримська солідарність".



При цьому Сейтхалілова не пустили на процес через запізнення. Рішення йому оголосив пристав після слухання.



4 вересня Сейтхалілов перебував на бульварі Франка в Сімферополі біля будівлі ФСБ з метою підтримати сім'ю затриманих окупантами братів Ахтемових, доля яких на той момент була невідома.



Пізніше до будівлі приїхали силовики, які затримали його нібито за порушення статті 20.6.1 КпАП Росії ("порушення правил поведінки при загрозі виникнення НС").



За даними "Кримьскої солідарності", силовики затримали понад 50 людей, які в той день перебували біля будівлі ФСБ, десятки з них уже оштрафовані.

Нагадаємо, окупаційний "суд" у Сімферополі взяв під варту першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова до 4 листопада. Також "суд" заарештував Азіза і Асана Ахтемових.

ФСБ звинуватила Джелялова та Ахтемових у причетності до вибуху на газопроводі в окупованому Криму. В організації "диверсії" окупанти звинувачують українську розвідку.

Загарбники показали відеофрагменти допитів із нібито зізнанням фігурантів справи про "диверсію" Асана й Азіза Ахтемових.

Адвокат Азіза Ахтемова заявив про катування його підзахисного.